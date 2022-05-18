Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Efeli Kavşak'ta sürüsünün hareketlerinden şüphelenilen bir otomobil Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından durduruldu. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.Ç., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Pompalı Tüfek, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title