Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi - Haberler

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Efeli Kavşak'ta sürüsünün hareketlerinden şüphelenilen bir otomobil Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından durduruldu. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.Ç., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa