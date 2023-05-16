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Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da polis otosuna çarptıktan sonra kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'da polis otosuna çarptıktan sonra kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 19 EN 177 plakalı otomobil Gazi Caddesi üzerinde devriye atan polis otosuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya başladı. Bunun üzerine otomobili kovalamaya başlayan polis ekipleri, aracı Gazi Caddesi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde yakaladı. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alınırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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