Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi Afyonkarahisar'da polis durdurduğu araçta değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Afyonkarahisar'da polis durdurduğu araçta değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, olay Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 62 gram skunk maddesi, 41 adet exstasy, 21 gram bonzai, ve 3,34 gram kokain ele geçirildi. Olayın ardından A.Y. ve S.T., isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karahisar 3. Sayfa Haberler

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