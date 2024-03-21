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Polis metamfetamin sandı, kriminal raporuyla uyuşturucu olmadığı anlaşıldı

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Polis metamfetamin sandı, kriminal raporuyla uyuşturucu olmadığı anlaşıldı

Bursa'da alkollü olduğu için polisten kaçan gençlerin aracında bulunan maddenin uyuşturucu olmadığı ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz ay polisten kaçarken kaza yapıp gözaltına alınan gençlerin kullandığı otomobildeki metamfetamin sanılan maddenin yapılan kriminal incelemenin ardından uyuşturucu içermediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay Merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde polisinin şüphelenerek durdurmak istediği 16 BCY 892 plakalı otomobil 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İzmir yolu üzerinde polislerinin kovaladığı araç, önce Ataevler sonra Özlüce ve 100. Yıl mahallelerinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Kaçan araç motosikletli ve araçlı polislerinin takibi sonrası Nilüfer 100. Yıl Mahallesi 512. Sokak üzerinde park halindeki 16 DA 311 plakalı otomobile çarpınca ağır hasar alıp hareket edemedi. Araçtaki 3 şahsı etkisiz hale getiren Yunus polisleri yaptıkları aramada da paspas üzerine bırakılmış poşet içerisinde metamfetamine benzer bir madde buldu.

Aracın sürücüsü olduğu iddia edilen H.B.M. isimli gencin ehliyetsiz ve 88 promil alkollü olduğu yapılan kontrolün ardından anlaşıldı. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan B.Y. ile arka koltukta oturan A.E.K. de gözaltına alındı. Yapılan UYAP sorgusunun ardından haklarında herhangi bir arama kararı bulunmayın 3 genç, arabada bulunan ve uyuşturucu zannedilen madde ile birlikte Organize Sanayi Polis Merkezine teslim edildi.

Aracın sürücüsü H.B.M.'ye sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma, ters yönde seyretme, muayenesiz, alkollü araç kullanma, 'dur' ikazına uymama ve drift konularını ihlal ettiğinden toplamda 87 bin 54 TL cezai işlem uygulanıp, araç ise trafikten men edildi.

Kriminal incelemede uyuşturucu madde bulunamadı

Araçlarında uyuşturucuya benzer 170 gram madde bulunan gençler polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, polis tarafından ele geçirilen madde, içeriğinin kesin olarak belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi. Soruşturma devam ederken 1 ay sonra kriminal laboratuvardan gelen raporda maddenin uyuşturucu içermediği ortaya çıktı. Olay sırasında çarpıp hasar meydana gelen araç sahibi de zararı karşılandığı için olayla ilgili şikayetçi olmayınca gençler üzerlerine iddia edilen suçlardan temize çıktı. Araçta paspas üzerine bırakılan ve polis ekipleri tarafından metamfetamin sanılıp el konulan maddenin yapılan kriminal incelemenin ardından uyuşturucu olmadığı bildirildi. Şahıslar da ilk beyanlarında otomobildeki maddenin kristal ev tuzu olduğunu, marketten aldıklarını ifade etmişlerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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