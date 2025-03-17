Polis merkezine silahla saldırmıştı: O sanık müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Adana'da geçtiğimiz yıl polis merkezine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları tespit edilen sanık Ramazan Dursun karar duruşmasında 'Bekçiler bana vurunca, zoruma gitti, korkutmak için yaptım" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti ise sanığa müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Olay, 23 Şubat 2024 günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Dursun (21), karakolunun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girerek pompalı tüfekle polis memurları H.G ve A.B'ye doğrultup ateş açmaya başladı. Dursun'un tüfeği tutuklu yapınca polisler ateş açarak şahıs omzundan yaraladı. Yaralı halde kaçan Dursun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından karakolunun yakınındaki bir evin odunluğunda saklanırken kıskıvrak yakalanarak tedavisi sonrası tutuklandı. Şahsın adresinde yapılan aramada toplatma kararı bulunan yasak kitaplar ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi.

"Saldırı öncesi cezaevinde DEAŞ üyesini ziyaret etmiş"

TEM polisleri Ramazan Dursun'un tutuklanmasından sonra çalışmayı bırakmayıp, bağlantılarını çözmeye başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde şehirde DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciğine yapılan soruşturma neticesinde tutuklanan Yusuf T.'yi, polis merkezine saldırısından saatler önce Ramazan Dursun'un ziyaret ettiği tespit edildi. Dursun, cezaevinde ziyaret ettiği Yusuf T. ile çektirdiği fotoğraf ve DEAŞ propagandası içeren görüntüler de soruşturma sürerken bulunduğu ayrıca örgüt üyeliğinden işlem gören Ö.T, E.T R.Y ve M.C ile görüştüğü de saptandığı öğrenildi.

İlk ifadesinde: "İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde yaptım"

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından yargılanan Dursun hakkında karar duruşması yapıldı. Sanık iddianamedeki ilk ifadesinde, " Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dediği belirtilirken savcı mütalaasında sanık Dursun, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapsini istedi.

İfadesini değiştirdi: "Bekçiler bana vurunca, korkutmak için yaptım" diye kendini savundu

Mahkeme heyeti karar vermeden önce Dursun'un son savunmasını dinledi. Sanık savunmasında, "Bekçileri korkutmak için yaptım. Mahallede gezerken bekçiler durdurup, kimlik sordu. Üzerimde olduğunu söyleyince çıkan tartışmada bekçiler bana vurdu. Çok zoruma gitti. Hurdacıdan bir tüfek alıp, içine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı" diye konuştu.

Duruşmayı tamamlayan mahkeme heyeti sanık Dursun'a, 'Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi. - ADANA