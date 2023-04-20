Polis merkezi ekipleri şüpheli şahıstan uyuşturucu ele geçirdi

Samsun'da polis merkezi ekipleri şüphe üzerine üst araması yaptıkları bir kişiden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Samsun'da polis merkezi ekipleri şüphe üzerine üst araması yaptıkları bir kişiden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Ağabali Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilin içerinde bulunan C.K.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 6.84 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.K.'nin uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıktı. Ehliyetinin de olmadığı tespit edilen C.K.'ye 16 bin 380 lira para cezası uygulandı. - SAMSUN