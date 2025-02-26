Polis memurunun şehit olduğu kazada kaçan aracın sürücüsü yakalandı

Konya'da bir polis memurunun şehit olduğu 2 polis memurunun da yaralandığı kazada polisten kaçan otomobilin sürücüsü ve kazaya karışan tırın sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanan otomobil sürücüsünün ehliyetine 2022 yılında 5 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Konya'da, dün saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi üzerinde polis ekipleri dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip etmeye başladı. Ters istikametten kaçan otomobili takip eden polis aracının Okyar Caddesi istikametinden gelen tır ile çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin (37) şehit olurken, polis memurları O.D. ve H.S. yaralandı. Ekip aracı ile çarpışan tırın sürücüsü A.K. (43) gözaltına alındı.

Kaçan sürücü evinde yakalandı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil tespit edilirken, sürücünün merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde saklandığı adres Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince belirlendi. Adrese baskın yapan ekipler sürücü Sinan K.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki sürücü Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucudan ehliyetine 5 yıl süreyle el konulmuş, 29 suç kaydı var

Öte yandan, kaçan otomobil sürücüsü Sinan K.'nin 2022 yılında uyuşturucu kullandığı için ehliyetine 5 yıl el konulduğu, geçen yıl trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 6 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında cezaevinden çıktığı, uyuşturucu kullanmak ve ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, yağma, hakaret ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. - KONYA