Polis memurunun şehit edildiği olayda 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonunda polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde 8 Aralık günü sabah saat 07.30'da meydana geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda baskın yapılan evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Çıkan çatışmada polis memurunu şehit eden R.A. (35) öldürülürken, saldırganlardan Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerle ilgili 'uyuşturucu ticareti' suçuna ilişkin incelemelerin ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL