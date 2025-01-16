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Ailesini katleden polis memuru 8 yıl önce güvercin kurtarmış

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Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi, kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü. Katliamdan önce 2017 yılında yaralı bir güvercini kurtarıp vicdanen rahatladığını söylemişti.

Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun 2017 yılında yolda gördüğü yaralı güvercini kurtarıp, "Vicdanen çok rahatladım" dediği öğrenildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı. Kendi ailesinden 5 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren polis memuru Tehçi'nin 2017 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde görev esnasında yol kenarında yaralı güvercin bulduğu ve onu ekip aracına alıp polis merkezine getirerek tedavi ettiği ortaya çıktı.
Güvercini kurtardığı için "vicdanen çok rahatladım" demiş
Mehmet Tehçi, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Onu incitmeden içeriye aldım. Karnını doyurduktan sonra kanadından yaralı olduğunu gördük. Antibiyotik krem ile yaklaşık 10 dakika ovaladıktan sonra güvercin kendine gelmeye başladı. Yaklaşık yarım saatten sonra güvercinin polis merkezinin yanında bir ağacın üzerine bıraktık. Oradan da uçtu. Vicdanen çok rahatladım" diye konuşmuştu. - ADANA

Ailesini katleden polis memuru 8 yıl önce güvercin kurtarmış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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