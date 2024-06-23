Polis memuru Kozan'da son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru, Kozan'da toprağa verildi. 28 yıllık polis memuru Ünüvar'ın cenazesi dualarla defnedildi.
Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Basri Ünüvar, 21 Mayıs'ta rahatsızlanınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 28 yıllık polis memuru Ünüvar, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
Eskişehir'de hayatını kaybeden polis memuru Ünüvar'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrası memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi. Ünüvar, Kozan'da dualarla Pekmezci Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Basri Ünüvar'ın ailesi, sevenleri güçlükle ayakta durabildi. - ADANA