Polis Memuru Kenan Baş, son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Silah kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Kenan Baş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Silah kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Kenan Baş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Kenan Baş, Aksaray Metro önünde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait otobüsün içerisinde arkadaşının silahını doldur-boşalt yaptığı sırada kazayla patlaması sonucu ağır yaralanmış, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Samsunlu Polis Memuru Kenan Baş'ın cenazesi bugün Ayvacık Çökekli Köyü Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri, silah kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Kenan Baş'ın cenaze törenine katılarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kenan Baş'ın cenazesi Çökekli Köyü Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kenan Baş Samsun 3. Sayfa Haberler

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