Polis memuru evde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru, evde ölü olarak bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru, evde ölü olarak bulundu. Yapılan değerlendirmeye göre polis memurunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.K. (53), hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan; uzun yıllardan bu yana Denizli'de görev yaptığı öğrenilen polis memurunun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Denizli 3. Sayfa Haberler

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