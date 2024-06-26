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Polis memuru ayağı kırılan sürücüye ambulans gelene kadar destek oldu

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Karaman'da meydana gelen bir kazada ayağı kırılan motosiklet sürücüsüne, ambulans gelene kadar polis memuru yardım etti. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekibi gelene kadar polis memurunun desteğiyle bekledi.

Polis memuru ayağı kırılan sürücüye ambulans gelene kadar destek oldu

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ayağı kırılan motosiklet sürücüsüne, ambulans gelene kadar polis memuru destek oldu.

Kaza, Karaman-Mersin Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.'nin kullandığı plakasız motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü A.T.'nin sağ ayağı kırılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazanın uygulama noktasına yakın olması nedeniyle yaralı sürücünün yardımına ilk olarak buradaki görevli polisler koştu. Kaza yerine varan polisler acı içinde kıvranan A.T.'ye önce içmesi için su verdi. Daha sonra bir polis memuru ayağında kırık olan A.T.'nin düz bir şekilde oturabilmesi için sağlık ekibi gelene kadar bacağıyla destek oldu. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karaman Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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