Polis Memurları Ortaokul Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verdi
Afyonkarahisar'da Kocatepe Ortaokulu'nda polis memurları, ortaokul öğrencilerine polislik mesleği, acil müdahale hattı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verdi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik güvenlik konularında eğitim verildi.
Eğitim çalışması Kocatepe Ortaokulu'nda yapıldı. Eğitim çalışmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik
polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa