Haberler

Polis Memurları Ortaokul Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Kocatepe Ortaokulu'nda polis memurları, ortaokul öğrencilerine polislik mesleği, acil müdahale hattı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik güvenlik konularında eğitim verildi.

Eğitim çalışması Kocatepe Ortaokulu'nda yapıldı. Eğitim çalışmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik

polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.