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Polis Memurları Darp Olayı Sonrası Görevden Uzaklaştırıldı

Polis Memurları Darp Olayı Sonrası Görevden Uzaklaştırıldı
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Antalya'da bir vatandaşı darp eden iki polis memuru, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası görevden uzaklaştırıldı ve haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Vatandaşı darp eden polis memurlarına görevden uzaklaştırma

Sosyal medyada tepki alan görüntüler üzerine haklarında soruşturma başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da görevli polis memurunun bir vatandaşı darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 2 personel görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 2 polis memurunun bir kişiyi darp ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayılarak tepkilere neden olmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, söz konusu 2 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
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