Polis Kılığında Dolandırıcılık: 4.25 Milyon TL Altın Çaldılar

Polis Kılığında Dolandırıcılık: 4.25 Milyon TL Altın Çaldılar
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Polis Kılığında Dolandırıcılık: 4.25 Milyon TL Altın Çaldılar
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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, yaşlı bir adamı FETÖ kimliği yalanıyla korkutup, 4 milyon 250 bin TL değerinde altınını aldılar. Şüpheliler, yakalandıklarında suçlamaları reddetti.

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp, "FETÖ kimliğinizi kopyaladı" yalanıyla yaşlı adamın 4 milyon 250 bin TL değerinde altınını alan 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Altınları elden alan zanlı emniyetteki sorgusunda, "Ben gitmedim, altın falan almadım" diye pişkin savunma yaptı.

Kendilerini polis olarak tanıtan Hayri İ. (23) ile Rıdvan G. (35), Arif A.'ya (70) ulaşıp "FETÖ kimliğinizi kopyalayıp kullandı" diyerek korkuttu. Şüpheliler ardından "Evinizdeki altınları polislere teslim etmeniz gerekiyor, operasyon yapılacak. Operasyon bittikten sonra tekrardan altınlarınız teslim edilecek" diyerek Arif A.'yı kandırdı.

Eve gelen Rıdvan G., Arif A.'dan 4 milyon 250 bin TL değerinde altını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Arif A., durumu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, telefon kayıtları ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından Rıdvan G. ve Hayri İ., saklandıkları adreslerde operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda Rıdvan G., "Ben gitmedim, altın falan almadım" diyerek suçlamaları inkar etti. Hayri İ. de suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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