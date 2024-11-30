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Polis Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

Polis Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, ikametinden yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası aldı. İzmir'de yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp ikametine gittiği bir şahıstan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL ziynet eşyasını alarak dolandıran şüpheli İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir şahıs kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheliye ikametinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyasını teslim etmek suretiyle dolandırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından olay ile ilgili yapılan araştırma esnasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir şahsın üzerinde çok miktarda ziynet eşyası ve yüklü miktarda nakit para bulundurduğu tespit edilerek B.C. (19) isimli şahsın gözaltına alındığı bilgisi edinildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordine sonucu mağdur vatandaşın yaptırılan teşhiste şüphelinin kendisini dolandıran şahıs ve ziynet eşyalarının kendisine ait olduğu belirlenirken, emniyet ekibi tarafından kendisine teslim edildi. Şüpheli şahsın aynı tarihlerde aynı yöntemle başka bir dolandırıcılık suçuna daha karıştığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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