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Polis kahvehanede yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Polis kahvehanede yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından yapılan asayiş denetiminde bir kahvehanede yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından yapılan asayiş denetiminde bir kahvehanede yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde asayiş denetimi yapıldı. Denetimde girilen bir kahvehanede ekipler yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalarla birlikte 9 merminin de yakalandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Emirdağ 3. Sayfa Haberler

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