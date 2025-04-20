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Polis Kaçan 16 Yaşındaki Sürücüyü Kısa Sürede Yakaladı

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Çorum'da dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Toplam 50 bin lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerinden kaçan 16 yaşındaki sürücü kısa sürede yakalandı: 50 bin lira ceza yazıldı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kaçamadan yakalandı. Ekipler tarafından 50 bin lira ceza yazıldı.

Olay, Çatal Havuz 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında, "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki A.T. aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan A.T., Çatal Havuz 17. Sokak'ta aracı durdurularak yakalandı.

Yakalanan A.T., polis merkezine götürülürken sokağa gelen yakınları polis ekiplerini işlem yapmamaları için ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından araca ve sürücüye toplam 50 bin TL cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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