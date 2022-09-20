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Gaziantep haber: Gaziantep'te 2 bin 90 kaçak sigara ve bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep'te 2 bin 90 kaçak sigara ve bin 400 adet dolu makaron ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep polisi 2 iş yeri ve bir depoda yaptığı aramada2 bin 90 kaçak sigara ve bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi.

Gaziantep'te 2 bin 90 kaçak sigara ve bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep polisi 2 iş yeri ve bir depoda yaptığı aramada2 bin 90 kaçak sigara ve bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 iş yeri ve bir depoda arama yapıldı. Aramada 2 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ile bin 400 adet gümrük kaçağı dolu makoron ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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