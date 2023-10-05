Polis, intihar girişiminde bulunan şahsı son anda kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaatın 5.katına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, bir polis memuru tarafından son anda tutularak ölümden kurtarıldı. Olayın ardından şahıs hastaneye kaldırıldı.

İntihar girişiminde bulunan şahıs polisin eli ile hayata tutundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaatın 5.katına çıkarak intihar girişiminde bulunan 40 yaşındaki kişi atlamak üzereyken, bir polis memuru son anda tutarak şahsı ölümün eşiğinden aldı.

Olay saat 19.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Oruç Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre bir çocuk babası 40 yaşındaki Ç.A., Oruç Sokak'ta bulunan bir inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şahsın intihardan vazgeçirmek için Çorlu'dan müzakereci beklenirken, Ç.A. atlamak üzereyken, bir polis memuru son anda tutarak şahsın ölümün eşiğinden aldı. Mahallelinin korkulu bakışları altında polisin eli ile hayata tutunan bir çocuk babası Ç.A., olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın eşi de olay yerine gelirken, eşi ile yapılan görüşmede, çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.