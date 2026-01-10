Hırsızlıktan 10 yıl hapis cezası alan kadın polisten kaçamadı: Kayıt dışı adreste yakalandı

İzmir'de polis ekipleri, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunmayan ve 3 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadını gizlendiği adreste yakaladı. Firari, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P.'nin (22) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kadının MERNİS'te kayıtlı adresinin bulunmadığı tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kadının saklandığı kayıt dışı adresi belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla M.P.'yi yakaladı. M.P.'nin yapılan UYAP sorgulamasında İzmir Asliye Ceza Masası tarafından 3 ayrı 'hırsızlık' suçundan arandığı ve toplamda 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR