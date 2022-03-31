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Polis hırsızlara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan 26 şüpheli şahıs yakalandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan 26 şüpheli şahıs yakalandı.

Polis ekipleri, 6 açıktan hırsızlık, 5 otodan hırsızlık, 4 yağma, 3 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 ikametten hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 1 mabetten hırsızlık ile 1 nitelikli dolandırıcılık olmak üzere toplam olmak üzere toplam 24 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 26 şüpheli şahısı yakaladı.

Ekipler, yakalanan şahıslarla beraber muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi. Yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Polis hırsızlara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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