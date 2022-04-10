Son dakika haberleri! Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarının korteji ilgiyle izlendi

- Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarının korteji ilgiyle izlendi

EDİRNE - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Edirne'de düzenlenen törende polis araçlarından oluşan kortej büyük ilgiyle izlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra çelenk sunma töreni ile devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik gönderilen mesajların okunmasının ardından Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, konuşma gerçekleştirdi.

Ardından, onlarca motorize ekipten oluşan kortej şehir turu yaptı. Yunus timlerinin kullandığı motosikletler Türk bayraklarıyla donatıldı. Kortej büyük ilgiyle izlendi.