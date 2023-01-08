Polis gözaltına aldı, mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.B.'yi Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. A.B.'nin bulunduğu evdeki buzdolabının içinde bir miktar uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler

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