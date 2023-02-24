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Polis görünümlü dolandırıcı suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Polis görünümlü dolandırıcı suçüstü yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kendisine polis süsü verip 'Adınız FETÖ olaylarına karıştı' yalanıyla yaşlı bir kadını dolandırmak isteyen dolandırıcı, polis ekipleri tarafından akıl dolu yöntemle yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kendisine polis süsü verip 'Adınız FETÖ olaylarına karıştı' yalanıyla yaşlı bir kadını dolandırmak isteyen dolandırıcı, polis ekipleri tarafından akıl dolu yöntemle yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; 71 yaşındaki F.Y.'nin, tanımadığı ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak 'Adınız FETÖ olaylarına karıştı' kendisini kandırdığını, geçtiğimiz hafta da polis yeleğiyle eve gelerek evde bulunan 7 bin 500 lira nakit para ve yaklaşık 90 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını şahsa teslim ettiğini ve dolandırıldığını söylemesi üzerine çalışma başlattı. İhbar üzerine polis, teknik ve fiziki takip başlattı.

Dolandırıcı oyuna geldi

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü esnada, dolandırılan yaşlı kadın F.Y.'nin aynı kişilerle irtibatta olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri araştırmaları derinleştirdi. Telefondaki şüphelinin kendisine, 'ikamet ettiği evi Tapu Müdürlüğündeki sözde FETÖ'cü şahısları tespit etmek amacıyla satması için yönlendirdiğini' belirten F.Y.'nin şahısla iletişimde olması sağlandı. Aliağa polisi tarafından Tapu Müdürlüğüne gönderilen F.Y.'nin, evini sattığını ve parayı çantayla kendisine vereceğini söylemesi üzerine buluşma noktası belirlendi.

Çantayı alırken yakalandı

Buluşma noktasında tüm güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, burada şüpheliyi beklemeye başladı. F.Y.'nin kağıt dolu çantayı kendisine vereceğini söylemesi üzerine buluşma noktasına gelen şüpheli, burada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik incelemesinde O.G. olduğu belirlenen şüphelinin, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden geldiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aliağa 3. Sayfa Haberler

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