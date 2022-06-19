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Polis elinden tuttuğu kayıp Rus çocukla Manavgat caddelerinde ailesini aradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis elinden tuttuğu kayıp Rus çocukla Manavgat caddelerinde ailesini aradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda ağlayan ve Rus olduğu belirlenen 8 yaşlarındaki küçük çocuğu, polis elinden tutup caddelerde ailesini aradı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda ağlayan ve Rus olduğu belirlenen 8 yaşlarındaki küçük çocuğu, polis elinden tutup caddelerde ailesini aradı. Yolda gördüğü turistlerden de yardım alan polis sonunda aileyi bulup çocuğu teslim etti.

Manavgat Köprüsü yakınlarında kaldırımda tek başına ağlayan çocuğu gören vatandaşlar, bir taraftan çocuğu sakinleştirmeye çalışırken diğer taraftan da polise haber verdi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, bir başka Rus ailenin de yardımıyla çocuğu sakinleştirdikten sonra çocuğun elinden tutup Antalya Caddesi'nde ailesini aramaya başladı. Bir süre cadde üzerinde çocuğun da yardımıyla aranan aile sonunda bulundu. Çocuklarını ararken karşıdan gelen Rus aile oğullarını görünce ona sarılıp polise teşekkür etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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