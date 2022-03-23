Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

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Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken 4 kişiye işlem yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken 4 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde çalışmada yapıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 0,39 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet mermi ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan S.B., H.B., Ö.K. ve B.B. isimli şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Eskişehir, Silah, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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