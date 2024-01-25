Polis ekiplerinin durdurduğu aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, direksiyon simidindeki hava yastığı bölmesine saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Kastamonu-Ankara karayolu uygulama noktasında denetim yapıldı. Denetimde durdurulan bir araçta, içerisindeki şahısların durumundan şüphelenilerek arama yapıldı. Aramada aracın direksiyon simidindeki hava yastığı bölümüne zulalanmış 62,48 gram kannabinoid, 1,34 gram esrar ve 4 adet reçeteye tabii hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kastamonu Adliyesine sevk edildi.Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.