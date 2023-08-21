Polis ekiplerinin denetiminde 917 şahıs ve 370 araç kontrol edildi

Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' çerçevesinde Eskişehir'de yapılan denetimlerde 917 şahıs ve 370 araç kontrol edildi.

Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' çerçevesinde Eskişehir'de yapılan denetimlerde 917 şahıs ve 370 araç kontrol edildi.

Tüm yurtta dün gece 00.00 ile 02.00 arasında 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' çerçevesinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 125 personel ve 1 tim çevik kuvvet ile gerçekleştirilen denetimlerde, 917 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı. Yabancı uyruklu 1 şahsın İl Göç İdaresi tarafından arandığı, 1 şahsın ise Vergi Kanuna Muhalefet suçundan arandığı tespit edildi. Şüphe üzerine üst araması yapılan şahısların üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken denetimler esnasında 1 adet pompalı tüfek ile 16 adet mermisi ele geçirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 370 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç sahiplerine ise 40 bin 826 TL idari para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR