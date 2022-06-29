Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta çok miktarda gözlük, bijuteri ürünü, şemsiye ve saat ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta çok miktarda gözlük, bijuteri ürünü, şemsiye ve saat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince dün aksam saatlerinde Bursa yolu uygulama noktasında denetim yapıldı. Durdurulan bir araçta; bin 850 adet gözlük, bin 700 adet kolye, küpe, bileklik gibi bijuteri ürünü, 190 adet şemsiye ve 18 adet saat ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B. ve E.S. isimli şüphelilerin yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title