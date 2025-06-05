Polis Ekiplerinden Sahte Para Uyarısı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri alışverişlerin hızlandığı canlı hayvan pazarlarında broşür dağıtarak vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, mali suçlar çerçevesinde ilimiz genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla sahte para olaylarının önlenmesine yönelik Çayırbağ Hayvan Pazarında hayvan satışı yapan şahıslara broşür dağıtılarak gerekli bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR