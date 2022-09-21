Polis ekiplerinden operasyon: 7 tabanca ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi. İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi. İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kırsal Hocaköy Mahallesi'nde Hakan S.'ye ait eve operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 7 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet tüfek, 29 adet fişek, 4 adet şarjör ve çok sayıda silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Hakan S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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