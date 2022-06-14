Polis ekiplerinden kaçarken fırına böyle daldılar...Beyaz kamyonetli "Dızzolar" çetesi yakayı ele verdi

"Dızzolar" ismiyle nam salan hırsızlar, polis kovalamacasında kamyonetleri ile fırına daldı

Polisten kaçan şahısların araçla daldığı fırında ise kahvaltı yapan vatandaş yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde beyaz kamyonetleri ile bilinen "Dızzolar" çetesi, son hırsızlık girişimde yakayı ele verdiler. Polis kovalamacası sonucunda araçları ile bir pastaneye giren şahıslar, ardından yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar kameralara yansırken, pastanede kahvaltı yapan bir vatandaş ölümden döndüğü anlar yürekleri ağza getirdi.

Beyaz kamyonetleri ile Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde bilinen "Dızzolar" çetesi isimli hırsızlar, son hırsızlık girişimlerinde yakayı ele verdi. Dün sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar, polis ekipleri tarafından fark edilince kaçmaya başladılar. Kilometrelerce devam eden polis kovalamacası sonucunda Esenyurt Akevler Mahallesi'ne gelen hırsızlar, bir araca çarptı. Kaza sonrasında durmayan şahıslar kaçmaya devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir pastaneye daldı. Kahvaltı yapan bir vatandaş kıl payı ölümden dönerken, şahıslar bu seferde yaya olarak kaçmaya başladı. Çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Olay anlarını anlatan fırın ustası Engin Toptaş, "Beyaz bir kamyonet polislerden kaçarken seyir halindeki arabaya çarptı. Daha sonrasında durmayarak kaçan şahıslar bizim dükkanımıza girdi. Bir arkadaşımızda dışarıda kahvaltı yapıyordu, şans eseri ona bir şey olmadı. Öğle arasında falan olsaydı olay yaralılar olabilirdi. Kazanın arından da zaten kaçmaya başladılar. Polislerde onları kovalamaya başladı. Dükkanımızın kafe bölümünde 15 - 20 bin TL'lik zarar oluştu" diye konuştu.