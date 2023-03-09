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Polis ekiplerinden kaçakçılara darbe

3. Sayfa Haberleri

Polis ekiplerinden kaçakçılara darbe

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde polis ekipleri tarafından iş yerleri ve ikametlere yapılan baskınlarda 96 bin 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 132 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde polis ekipleri tarafından iş yerleri ve ikametlere yapılan baskınlarda 96 bin 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 132 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde kaçaklığının men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından İzmit ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Toplamda 3 iş yeri ve 4 ikamette düzenlenen operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 96 bin 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 132 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 70 kilo içi kıyılmış tütün ve 12 adet pipo tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs hakkında '5607 S.K.M' suçundan gerekli adli işlemlerin yapıldığı uygulandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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