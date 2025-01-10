Polis Ekiplerinden Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 18 Kişi Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda toplamda 32 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 32 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa