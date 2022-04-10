HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılını zeybek oynayarak kutladı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Törende zeybek oynayan polis ekipleri, renkli anlara sahne oldu.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve gaziler de katıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan Polis haftasını zeybek oynayarak kutladı. Hükümet Meydanındaki törende İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polisler zeybek oynayarak Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılını kutladı.