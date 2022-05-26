Polis ekipleri TEM'de taraftar nöbetinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ekipleri TEM'de taraftar nöbetinde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Polis ekipleri TEM'de taraftar nöbetinde

Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarının TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde kavga etmesinin ardından Kocaeli polisi, TEM Otoyolu'nda nöbet tutuyor.

Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarının TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde kavga etmesinin ardından Kocaeli polisi, TEM Otoyolu'nda nöbet tutuyor.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Kayserispor-Sivasspor maçına giden taraftarlar dinlenme tesisinde karşılaştı. Tarafların kavgaya başlaması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrardan İstanbul'a doğru gönderdi.

Taraftarların kavgasının ardından çevik kuvvet ekipleri TEM Otoyolu İzmit geçişindeki tesislerinde herhangi bir olay yaşanmaması için nöbet tutuyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title