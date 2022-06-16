Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

Erzincan'da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Erzincan'da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Halitpaşa Mahallesi Sılbıslı Salih Caddesi üzerine kurulan semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlara (Kadın Destek Uygulaması) KADES hakkında bilgilendirdi. Pazar yerindeki kadınlara da tek tek bilgi veren polis ekipleri, semt pazarında yaptığı çalışmada KADES hakkında tanıtım broşürü dağıtarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulunarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgi paylaştı.

Ayrıca, polis ekipleri tarafından pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık hakkında da bilgilendirme yapılarak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan broşür ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne ait iletişim bilgileri bulunan kartvizit dağıtıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan KADES 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title