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Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 4 çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 25 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli şekillerde obje, 1 adet metal arama dedektörü, 203 adet 9x19 mm. fişek, 61 adet elektronik sigara, 13 adet elektronik sigara likiti ve15 litre etil alkol ele geçirilirken 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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