Haber : Polis ekipleri boğulmalara karşı çocukları bilgilendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ekipleri boğulmalara karşı çocukları bilgilendirdi

 - Güncelleme:
Polis ekipleri boğulmalara karşı çocukları bilgilendirdi

Çankırı'da polis ekipleri, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret ederek boğulmalara karşı bilgilendi.

Çankırı'da polis ekipleri, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret ederek boğulmalara karşı bilgilendi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette ekipler, eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlardaki boğulma riskine karşı çocukları uyararak önemli bilgiler verdi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çankırı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title