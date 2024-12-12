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Polis Ekipleri 13 Suçluyu Yakaladı

Polis Ekipleri 13 Suçluyu Yakaladı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, toplamda 18 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı ve adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 18 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı.

Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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