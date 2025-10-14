Haberler

Polis Ekibinin 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü, yaya olarak kaçtığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Onikişubat ilçesinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi Ahirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Y.K. (20), motosikleti bırakıp kaçtı. Bir müddet yaya olarak kaçan Y.K. ekiplerin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
