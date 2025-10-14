Polis Ekibinin 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi Ahirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Y.K. (20), motosikleti bırakıp kaçtı. Bir müddet yaya olarak kaçan Y.K. ekiplerin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ