Üye Girişi
Haberler

Polis, devrilen tır sürücüsüne su ikram ederek teselli etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 22 ton paket tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, trafik polisi sürücüye su ikram ederek moral verdi. Sürücü, kazanın şokunu üzerinden atamadı.

Polis, devrilen tırın sürücüsünü su ikram ederek teselli etti

SAMSUN - Samsun'da 22 ton paket tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, trafik polisi kazanın şokunu üzerinden atamayan tır sürücüsünü su ikram edip teselli etti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan yüklediği 22 ton ağırlığındaki paket tavuğu Samsun'a getiren Çetin Daştan idaresindeki 19 ADE 716 plakalı Mercedes marka tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtan çıkıp yol kenarında yerde oturup kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Trafik polisleri ise yerde oturan sürücüye su ikram edip teselli etti.

Polis, devrilen tır sürücüsüne su ikram ederek teselli etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa trafik Samsun Yaşam Polis Olay

Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

 Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu
Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 25 Eylül Çarşamba? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler Osimhen neden maske takıyor? Galatasaray PAOK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS PAOK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler! TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? MasterChef arroz con pollo tarifi! En güzel arroz con pollo tarifi! arroz con pollo nasıl yapılır? arroz con pollo için gerekli malzemeler! Galatasaray PAOK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray PAOK golleri kim attı, maç anlatımı! MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });