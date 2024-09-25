Polis, devrilen tır sürücüsüne su ikram ederek teselli etti

Polis, devrilen tırın sürücüsünü su ikram ederek teselli etti

SAMSUN - Samsun'da 22 ton paket tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, trafik polisi kazanın şokunu üzerinden atamayan tır sürücüsünü su ikram edip teselli etti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan yüklediği 22 ton ağırlığındaki paket tavuğu Samsun'a getiren Çetin Daştan idaresindeki 19 ADE 716 plakalı Mercedes marka tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtan çıkıp yol kenarında yerde oturup kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Trafik polisleri ise yerde oturan sürücüye su ikram edip teselli etti.