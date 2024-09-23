Gaziantep'te Emekli Polisten Silahlı Saldırıyı Engelleme

Gaziantep'te bir şahsın, emekli polis derneğinde oturan akrabasına yönelik pompalı tüfekli saldırısını son anda araya giren emekli polis önledi. Saldırgan şahıs dernekteki emekli polisler tarafından yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, borç para talebine olumsuz yanıt veren dernekteki akrabasına pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlemek istedi.

Olay fark eden emekli polis memuru saldırganın üzerine atladı

Bu sırada olay fark eden dernekteki emekli bir polis memuru, silahlı saldırganın üzerine atlayarak saldırıya engel oldu. Kargaşa sırasında ateş alan tefekteki saçmalar ise dernekteki bir masaya isabet etti. Saldırgan şahıs ise dernekteki emekli polisler tarafından yakalandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı kelepçeleyerek gözaltına alırken tüfek ise muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - GAZİANTEP