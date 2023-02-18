Polis ceza yazdı diye bunu da yaptı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'da bir vatandaşa polis ekiplerinin ceza yazması sonucu 12. kattan intihar girişiminde bulundu. Kastamonu'da bir vatandaşa polis ekiplerinin ceza yazması sonucu 12. kattan intihar girişiminde bulundu. Olay, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkii Karamuklar Rezidans'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinden gelen bir vatandaşa polis ekipleri ceza yazması sonucu ismi öğrenilemeyen şahıs bir apartmanın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerini seferber eden vatandaş, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kastamonu İntihar 3. Sayfa Haberler

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