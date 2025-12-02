Haberler

Polis Çevirmesini Gören Sürücü Kaçmaya Çalıştı, 70 Bin Lira Ceza Aldı

Polis Çevirmesini Gören Sürücü Kaçmaya Çalıştı, 70 Bin Lira Ceza Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da alkol kontrolü sırasında geri hareket ederek yolunu değiştiren sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sürücüye toplamda 70 bin lira ceza kesildi ve 2031 yılına kadar ehliyetine el konuldu.

Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesini görünce geri hareket ederek yolunu değiştiren sürücü kısa sürede yakalandı. Trafik polisinin dakikalarca dil dökmesine rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye yaklaşık 70 bin lira para cezası kesildi.

Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Çorlu Çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsünün ise geri hareket ederek yolunu değiştirdiği gözlendi. O civarda bulunan trafik ekibi ise, sürücünün kaçmasına mahal vermeden durdurdu.

2031 yılına kadar ehliyetine el konuldu

Sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha önceden de sürücü belgesini kaptırdığı ortaya çıkan H.Ö.'ye, 6 maddeden yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ayrıca 2031 yılına kadar sürücü belgesine el konuldu.

Sürücünün kullandığı otomobil, çekici tarafından bağlanarak yedi emin otoparkına bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Trump'tan Honduras seçimleri için uyarı: Çok ağır sonuçları olur

Trump'tan bir ülkeye daha tehdit: Çok ağır sonuçları olur
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor

Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.