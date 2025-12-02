Polis Çevirmesini Gören Sürücü Kaçmaya Çalıştı, 70 Bin Lira Ceza Aldı

Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesini görünce geri hareket ederek yolunu değiştiren sürücü kısa sürede yakalandı. Trafik polisinin dakikalarca dil dökmesine rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye yaklaşık 70 bin lira para cezası kesildi.

Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Çorlu Çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsünün ise geri hareket ederek yolunu değiştirdiği gözlendi. O civarda bulunan trafik ekibi ise, sürücünün kaçmasına mahal vermeden durdurdu.

2031 yılına kadar ehliyetine el konuldu

Sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha önceden de sürücü belgesini kaptırdığı ortaya çıkan H.Ö.'ye, 6 maddeden yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ayrıca 2031 yılına kadar sürücü belgesine el konuldu.

Sürücünün kullandığı otomobil, çekici tarafından bağlanarak yedi emin otoparkına bırakıldı. - TEKİRDAĞ