Polis bayramda da mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor

Afyonkarahisar'da polis ekipleri vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için denetimlere ağırlık verdi.

Kent genelinde polis ekipleri bayram mesaisine devam ediyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bayram mesaisini sosyal medyadan 'görevimizin başındayız' başlığı ile paylaşarak, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla 2015, personel, 474 ekip, 8 hava aracı ve 8 dedektör köpek ile görevimizin başındayız" ifadelerine yer verdi. Paylaşımda ayrıca ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerden de fotoğraflar paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR