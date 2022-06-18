Polis baskınında binlerce makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis baskınında binlerce makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Polis baskınında binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında binlerce gümrük kaçağı makaron ve sigara yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında binlerce gümrük kaçağı makaron ve sigara yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit'te bir depoda yapılan aramada, 24 bin 600 gümrük kaçağı makaron, 3 kompresör, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kurutma makinesi, 10 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title