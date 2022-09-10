Polis baskın yaptığı adreste karşılaştığı manzarayla adeta şok yaşadı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirdiği operasyonda boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint keneviri ele geçirildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirdiği operasyonda boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde aldığı bir ihbarı değerlendiren Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 22 kök olgunlaşmış halde ve boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint kenevir ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayın ardından H.Ö., Y.Ö., T.E. ve H.H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polis baskın yaptığı adreste karşılaştığı manzarayla adeta şok yaşadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.